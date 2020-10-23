Kan donduran işkenceye istenen ceza belli oldu

Sancaktepe'de 2 Ekim'de eşi E.A.'ya (23) işkence yaptığı gerekçesi ile tutuklanan Mert A., (28) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Mert A. hakkında, "Nitelikli yağma", "Nitelikli cinsel saldırı", "Nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Nitelikli eşi kasten yaralama", "Eşe karşı eziyet", "Zincirleme hakaret" ve "Silahla tehdit" suçlarından iddianame düzenlendi.
Mert A.'nın olay tarihinde kendisini aldattığını düşündüğü eşi Eda A. ile tartıştığı belirtilen iddianamede, "Şüpheli Mert'in müşteki E.A.'nın vücudunun her tarafına vurduğu, elindeki telefonu zorla alarak nitelikli yağma suçunu işlediği, küfürler ettiği, yaraladığı, müştekiyi mutfağa götürerek aldığı bıçağı boğazına dayayıp konuşmaması durumunda boğazını keseceğini, öldüreceğini söyleyerek tehdit ettiği, bıçağı karnına, bacağına değdirip tehditlerine devam ettiği" belirtildi.
OCAKTA ISITTIĞI BIÇAKLA EŞİNİ YARALADI
Şüphelinin elindeki bıçağı ocakta ısıttığı kaydedilen iddianamede, "Bıçak kızgın bir halınca müştekinin yanına giderek bıçağı sol ayak bileğine dokundurarak bileği yaktığı, tekrar ocağa giderek tekrar bıçağı ısıttığı, eşini zorla yatak odasına götürerek zorla ilişkiye girdiği ardından mutfağa giderek bıçağı yeniden ısıttığı, kızgın bıçağı müştekinin vücudunun çeşitli yerlerine değdirerek dağladığı, bu eylemini bir çok kez gerçekleştirdiği, ardından evin kapısını kilitleyerek evden çıktığı, 1 saat sonra tekrar eve geldiği, eşine tekrardan hakarette bulunduğu, telefonu şüpheli tarafından alınması nedeniyle müştekinin polise haber veremediği" belirtildi.
Adli Tıp Raporu'na göre E.A.'nın vücudunda basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde kemik kırıklarının bulunduğu belirtilen iddianamede, "Şüpheli Mert A., müşteki E.A.'ya vurarak yaralamak, bıçağı defalarca ısıtıp kızgın yaralamak suretiyle eşe karşı eziyet suçunu işlediğinin kabulü gerekir" denildi.
SAVCI ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
İddianamede, "Şüpheli Mert A.'nın birden çok suçu müştekiye yönelik ağır bir surette gerçekleştirmesi nedeniyle şüpheli hakkında en üst cezadan cezanın verilmesi hususu dikkate alınması, sabit olan eylemlerine uyan sevk maddeleri gereğince cezalandırılması" talep edildi.
7 SUÇTAN 75 YILA KADAR CEZA İSTENDİ
İddianamede Mert A.'nın, "Nitelikli yağma", "Nitelikli cinsel saldırı", "Nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Nitelikli eşi kasten yaralama", "Eşe karşı eziyet", "Zincirleme hakaret" ve "Silahla tehdit" suçlarından 23 yıl 5 aydan 75 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.
İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.
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