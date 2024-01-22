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İstanbul'da, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-10" operasyonunda 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı! Organizatörlerden; 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aziz Milletimizim bilmesini isterim ki; insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz.

İstanbul’da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-10” Operasyonunda 9️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı❗️

Organizatörlerden;

📌 6️⃣’sı tutuklandı,

📌 3️⃣’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.



Aziz Milletimizim Bilmesini İsterim ki;

İnsan… pic.twitter.com/jkC6xKuuQ2 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 22, 2024

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan Operasyonlar sonucu; suçta kullanıldığı tespit edilen 5 araca el konuldu. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."

ÇENGEL-6 OPERASYONU

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçak alkol üretimine ilişkin olarak yaptığı paylaşımda da, "Kaçak-sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun´da düzenlenen "Çengel-6" Operasyonunda 1 Ton 56 litre etil alkol ele geçirildi" dedi.

Kaçak/Sahte Alkol Üretimi için kullanılan Etil Alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun’da düzenlenen "ÇENGEL-6" Operasyonunda 1️⃣ Ton 5️⃣6️⃣ litre Etil Alkol ele geçirildi❗️



Vatandaşımızın Can Güvenliği ve Sağlığı İçin Alkol Kaçakçılarına ve Sahte Alkol Üretimi Yapanlara… pic.twitter.com/FSCPEIFsWs — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 22, 2024