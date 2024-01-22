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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: "Kalkan-10" ve "Çengel-6"nın bilançosu açıklandı!

        "Kalkan-10" ve "Çengel-6"nın bilançosu açıklandı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçısı organizatörlere yönelik olarak düzenlenen "Kalkan-10" ile kaçak-sahte alkol üreticilerine yönelik yapılan "Çengel-6" operasyonlarının bilançosunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 08:14 Güncelleme: 22.01.2024 - 08:32
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        "Kalkan-10" ve "Çengel-6"nın bilançosu açıklandı!
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        İstanbul'da, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-10" operasyonunda 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı! Organizatörlerden; 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Aziz Milletimizim bilmesini isterim ki; insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan Operasyonlar sonucu; suçta kullanıldığı tespit edilen 5 araca el konuldu. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."

        ÇENGEL-6 OPERASYONU

        Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçak alkol üretimine ilişkin olarak yaptığı paylaşımda da, "Kaçak-sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun´da düzenlenen "Çengel-6" Operasyonunda 1 Ton 56 litre etil alkol ele geçirildi" dedi.

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        #operasyon
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