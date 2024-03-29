Son dakika haberi Kalın, ABD heyeti ile görüşecek
MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek. Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyareti ele alınacak
Giriş: 29.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:25
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bugün bir araya gelecek.
Görüşmede, ikili ilişkiler, Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin konular ele alınacak.
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