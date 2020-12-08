Kahreden ölüm! O ameliyat sonu mu oldu?

Son dakika haberi... Kahreden ölüm! Kahreden ölüm! O ameliyat sonu mu oldu?

İHA

Samsun'da bir hastanede 40 gün önce mide küçültme ameliyatı olan 36 yaşındaki Sevim Sarıkaya, evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 36 yaşındaki Sevim Sarıkaya yakınları tarafından evinde çekyatın üzerinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİDE BELLİ OLACAK

40 gün önce mide küçültme ameliyatı olduğu öğrenilen Sevim Sarıkaya'nın cansız bedeni, savcının talimatı doğrultusunda otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sarıkaya'nın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.