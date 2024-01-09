Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

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Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Saat 22.20'de meydana gelen depremin merkez üssünün Nurhak olduğunu açıkladı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurhak olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntı 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Kahramanmaraş'ın yanısıra çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.