Kahramanmaraş'ın Köleli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.6 km olarak açıklandı.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 18 TEMMUZ 2020

2020.07.18 00:32:21 37.3755 36.3768 9.6 -.- 3.9 3.9 KOLELI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2020.07.17 21:44:21 38.2793 38.8017 5.4 -.- 2.1 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.07.17 17:36:22 39.8175 35.2820 5.0 -.- 1.9 -.- CIGDEMLI-SORGUN (YOZGAT) İlksel

2020.07.17 16:01:54 36.6798 27.9550 9.5 -.- 2.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2020.07.17 15:41:13 38.3692 26.6482 5.0 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.07.17 15:14:37 35.0072 27.1398 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.07.17 14:46:19 36.9937 28.5167 5.2 -.- 0.9 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel

2020.07.17 14:45:06 39.1083 27.8067 8.3 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.07.17 14:00:02 38.4685 39.2325 11.4 -.- 0.6 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.07.17 13:44:26 40.4068 29.1533 0.0 -.- 1.2 -.- ENGURUCUK-GEMLIK (BURSA) İlksel

2020.07.17 13:33:12 38.3943 39.1980 5.0 -.- 0.8 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.07.17 13:24:12 40.3847 31.0845 5.0 -.- 1.8 -.- UZUNCAM-MUDURNU (BOLU) İlksel

2020.07.17 13:17:46 35.2912 26.8705 5.7 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel