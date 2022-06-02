Kaftancıoğlu'na hakaret davasında beraat

DHA

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi´ndeki ilk duruşmaya, Canan Kaftancıoğlu ve taraf avukatları katıldı. Altan Öymen, Muharrem Erkek ve Engin Altay'ın da arasında bulunduğu partililer de duruşmada hazır bulundu.

"TWEETİN NERESİNDE HAKARET VAR"

DHA'da yer alan habere göre Canan Kaftancıoğlu savunmasında, "Bir tweetten dolayı bu dava açılmış. Partimin saha çalışmasından dolayı bu tweeti attım. Bu tweetin neresinde Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine hakaret var bilmiyorum. Savcı bana bu tweetin neresinde hakaret olduğunu söylerse savunmamı yapacağım. Bu tweetimde hakaret yoktur. Parti çalışması yapmak hakaret değildir" dedi.

"BERAAT TALEP EDİYORUZ"

Kaftancıoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir, "Müvekkilim aslında basit bir okumayla birlikle hakaret içerikli bir tweet olmadığı açıktır. Mahkemenin araştırma gereği duymadan bu duruşmada beraat kararı verilmesini talep ediyorum. Bahse konu broşür CHP Genel Başkanlığı tarafından hazırlanmış bir büroşürdür. Savcılığın açtığı soruşturmanın hangi aşamada olduğunun öğrenilmesini talep ederim" dedi.

CUMHURBAŞKANI VE SOYLU'NUN KATILMA TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca suçtan zarar görme ihtimaline karşın davaya katılma talebinde bulundular. Kaftancıoğlu'nun avukatları ise "Ortada açık olarak suç oluşmayan bir tweet olduğundan zarar da yoktur. Katılma talebini kabul etmiyoruz" dediler.

Mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Bakan Soylu'nun avukatlarının katılma taleplerinin kabulüne karar verdi.