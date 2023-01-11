Kaftancıoğlu beraat etti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, 'Suçun yasal unsurlarının oluşmadığı' gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Canan Kaftancıoğlu katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Şikayetçi avukatı, Canan Kaftancıoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Savcı daha önce verdiği mütalaayı tekrar ettiğini söyledi. Mahkeme, isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle, Kaftancıoğlu'nun beraatine karar verdi.