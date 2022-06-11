Kadın minibüs bekliyordu! Motokuryeden taciz!

DHA

İstanbul'da, önceki gün saat 18.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi'nde, "Pes" dedirten bir olay meydana geldi. Genç kadın, yol kenarında minibüs beklemeye başladı.

TERS YÖNDEN GELİP TACİZ ETTİ

DHA'da yer alan habere göre bu sırada motosikletli kurye, uzaktan bir süre kadını izledi. Daha sonra motosikletiyle ters yönden ilerleyerek gelen motokurye, kadını elle taciz ederek, uzaklaştı.

TACİZCİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Tacize uğrayan kadının, tacizciden şikayetçi olduğu öğrenildi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.