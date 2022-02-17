Kadıköy’de maça taraftar ilgi göstermedi

Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’nde Slavia Prag ile oynadığı maçı tribünde az sayıda sarı-lacivertli taraftar takip etti. Yaklaşık 16 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı.

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