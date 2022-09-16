Kadıköy yine kapalı gişe

Teknik direktör Jorge Jesus'un oynattığı futbol sarı lacivertli taraftarları tribüne çekiyor.

Son olarak UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Rennes karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta önemli bir geri dönüşe imza atarak sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi.

Sarı lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 18 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe Avrupa Ligi de dahil olmak üzere Kadıköy'de oynadığı tüm maçlarda taraftarlar doldurdu. Sarı lacivertliler evindeki tüm maçları kapalı gişe oynadı.

Geçen haftayı BAY geçen Fenerbahçe geride kalan 6 haftada 10 puan topladı.