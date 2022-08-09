Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor, Fenerbahçe deplasmanında penaltı kazanarak öne geçti.

Mücadelenin 73. dakikasında Onur Ayık, Luan Peres'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular pozisyonun ceza sahası dışında olduğu yönünde itirazlarda bulundu ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR hakemi Özgür Yankaya ile görüşerek pozisyonu izledi. İnceleme neticesinde Ümraniyespor penaltı kazandı.

Penaltı atışında topun başına geçen Mrsic, Ümraniyespor'u Kadıköy deplasmanında 3-2 öne geçirdi.

Öte yandan eski hakem Ahmet Çakar, penaltı pozisyonunun ardından yaptığı değerlendirmede, "Fenerbahçe top oynamadı ama tam bir hakem rezaleti yaşanıyor. Ümraniye'nin attığı 3 golde de hakem hatası var..." sözlerini kullandı.