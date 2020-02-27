27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kaza dün Kadıköy, Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Pendik-Kadıköy hattında çalışan Alican V. kullandığı minibüsle güzergah dışındaki ara yola girdi. Sürücü ara yoldan çıkarken, yolun karşısına geçmeye çalışan Nigar Arkeş'e (87) çarptı.
DHA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın minibüsün altında kaldı. Kadına çevredekiler koşarak yardım etmeye çalışırken, durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nigar Arkeş, ambulansla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen trafik polisi kaza yerinde incelemelerde bulunurken minibüs sürücüsü Alican V. kaza ilgili ifadesi alınması için Göztepe Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olay yerindeki minibüs çekici yardımıyla polis otoparkına çekildi.
"HEM GÜZERGAH DIŞINDA, HEM DE TERS YÖNDEN GELİYORLAR"
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar minibüsçüleri hem güzergah dışında, hem de ters yönden gittiklerini belirterek yaşananlara tepki gösterdi. Kazayı gören Burak Engin, "Minibüs kendi yolunda değil. Bir de ters yönden geliyorlar. Kadının bağırmasıyla çıktık baktık. Minibüs kadını ezmiş. Minibüs güzergahı olmamasına rağmen uyarılarımızı yapmamıza rağmen ısrarla minibüs sürücüleri bize tepki gösteriyor. Burada ne polisinin bir önlemi var ne de belediyenin hiç kimsenin bir önlemi yok" dedi.
Olayı gören Yüksel Şahlan, "Trafikten kaçmak için bu yolları kullanıyorlar. Güzergah dışına çıkıyorlar. Başka sokaklarda aynı şekilde. İnsanlara davranışları farklı. Uyarıları dikkate almıyorlar. Belediyeyi ve polisi arıyoruz ama bu çözüm bulunamıyor" diye konuştu
VATANDAŞLARIN MİNİBÜS İSYANI
Daha öncede benzer kazalar meydana geldiği belirten çevrede sakinleri duruma tepki gösterdi. Kazadan kısa bir süre sonra güzergah dışına çıkan ve ters yönden gelen başka bir yolcu minibüsünü fark eden vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kaza yerinde inceleme yapan ekipler minibüsü durdurarak cezai işlem uyguladı. Bir mahalle sakini minibüs sürücüsüne "Daha yeni kaza oldu, kadın öldü hastanede. Daha kimi ezeceksiniz. Senin arkadaşın öldürdü. Senin ne işin var burada" diyerek isyan etti.
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