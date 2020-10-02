İstanbul Kadıköy'de 5 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bina sakinlerinden 3 kişiyi, itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle kurtardı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.