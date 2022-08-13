Kader Keita 28 numaralı formayı giyecek

Sivasspor’un kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli futbolcu Kader Keita’nın forma numarası da belli oldu. Genç oyuncu takımda 28 numaralı forma ile mücadele edecek.

Kırmızı-beyazlı kulüp ise sosyal medya hesaplarından Keita ile ilgili yaptığı paylaşıma, "Yeni transferimiz Kader Keita, lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Adana kampımıza dahil oldu. Sporcumuz 28 numaralı formamızı giyecek" notunu ekledi.

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