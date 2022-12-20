AA'da yer alan habere göre, kentte bir halı yıkama işletmesinin kaçak elektrik kullandığı ihbarı üzerine, Dicle Elektrik AŞ'nin 3 personeli kontrol amacıyla iş yerine yönlendirildi.

Batman'da bir esnaf kaçak elektrik kontrolü için iş yerine giden Dicle Elektrik personelini rehin aldı.

İki personeli bırakan kişi, 1 personeli iş yerinde alıkoydu. Söz konusu personelin kurtarılması için olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bu görevliler iş yerinde kaçak elektrik kontrolü yapmak isteyince iş yerindeki esnaf tarafından rehin alındı.