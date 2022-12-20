Batman'da bir esnaf kaçak elektrik kontrolü için iş yerine giden Dicle Elektrik personelini rehin aldı.
AA'da yer alan habere göre, kentte bir halı yıkama işletmesinin kaçak elektrik kullandığı ihbarı üzerine, Dicle Elektrik AŞ'nin 3 personeli kontrol amacıyla iş yerine yönlendirildi.
Bu görevliler iş yerinde kaçak elektrik kontrolü yapmak isteyince iş yerindeki esnaf tarafından rehin alındı.
İki personeli bırakan kişi, 1 personeli iş yerinde alıkoydu. Söz konusu personelin kurtarılması için olay yerine polis ekipleri sevk edildi.