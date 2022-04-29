Kabil'de camiye bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye bombalı saldırı düzenlendi.

Reuters'ın haberine göre Afganistan İçişleri Bakanlığı patlama sonucunda en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15'inin ise yaralandığını duyurdu.

Dün de Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 9 sivil hayatını kaybetmişti.