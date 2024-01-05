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        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus'tan farklı tarife: Kenan Yıldız şov yaptı - Futbol Haberleri

        Juventus'tan farklı tarife: Kenan Yıldız şov yaptı

        Juventus, İtalya Kupası son 16 turunda Salernitana'yı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Oyuna sonradan giren milli futbolcu Kenan Yıldız şık bir gole imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 10:06 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:09
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        İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, İtalya Kupası son 16 karşılaşmasında Salernitana’yı konuk etti. Mücadeleyi 6-1 kazanan Juventus, adını çeyrek finale yazdırdı.

        Karşılaşmanın 66. dakikasında milli oyuncu Kenan Yıldız Samuel Ilıng’in yerine oyuna dahil oldu. 18 yaşındaki futbolcu oyuna girdikten 22 dakika sonra, 88. dakikada skoru 5-1’e getiren golü kaydetti.

        Juventus formasıyla ikinci kez gol sevinci yaşayan milli oyuncu, ilk golünü 23 Aralık 2023’te oynanan lig maçında Frosinone karşısında atmıştı.

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