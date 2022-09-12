Maç sonrasında Juventus takımı ve taraftarları, Arkadiusz Milik'in VAR tarafından iptal edilen golü sonrası hakem kararına sosyal medyadan tepki gösteriyor. Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milik de ofsayt anının görüntüsünü paylaşarak, "Söylenecek söz yok" ifadesini kullandı.

Pozisyonda ofsayt pozisyonunda olmayan Milik'in golü sırasında VAR, Juventus futbolcusu Leonardo Bonucci'nin ofsaytta olduğu kararını verirken Juventus cephesi ise Bonucci'nin pasif ofsayt durumunda olduğu ve Salernitana futbolcusu Antonio Candreva'nın da ofsaytı bozduğunu iddia ediyor.