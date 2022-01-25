Juventus da Vlahovic'i istiyor

Fiorentina'nın golcüsü Dusan Vlahovic, İtalya Liginde gösterdiği etkili performansla Avrupa'nın devlerini peşinden koşturuyor.

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in uzun zamandır ilgi duyduğu Sırp yıldız için, Juventus da devreye girdi.

Torino ekibi, Barcelona'ya transfer olması beklenen Alvaro Morata'nın yerine Vlahovic'i kadrosuna katmak istiyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; 21 yaşındaki İtalyan futbolcu ile 7 milyon avro karşılığında anlaşan Juventus, Fiorantina ile de bonservis pazarlığına başladı.

Mor Menekşeler'in bu transferde istediği rakam ise 70 milyon avro...

Pazarlıkların ardından iki kulübün ortak noktada buluşması ve transferin nihai sonuca ermesi bekleniyor.

Arsenal de kısa süre içinde Fiorentina’ya Vlahovic için son bir girişimde bulunacak.

Geçen sezon Serie A'da 37 maçta 21 gol ve 3 asistlik performans sergileyen başarılı forvet, bu yıl 21 maçta 17 gol ve 2 asistle oynadı.

Sırbistan Milli Takımı’nın da formasını giyen Vlahovic, 2021 yılında ülkesi için 5 gol katkısında bulundu.