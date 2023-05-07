Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İtalya

Juventus, Atalanta'yı 2 golle geçti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında Juventus, deplasmanda Atalanta'yı 2-0 yendi

Giriş: 07.05.2023 - 17:21 | Güncelleme: ABONE OL
Juventus, Atalanta'yı 2 golle geçti
HABERTURK.COM

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ligi ilk 4'te tamamlama hedefindeki iki takım, Bergamo'daki Gewiss Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Juventus, 56. dakikada Samuel Iling Junior ile 1-0 öne geçti.

Konuk ekip, Sırp forveti Dusan Vlahovic'in 90+8. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Juventus, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek, kritik bir 3 puan aldı. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle puanını 66 yaptı ve dün Lazio'nun da Milan'a 2-0 yenilmesiyle 2. basamağa yükseldi.

Son haftalarda galibiyet serisi yakalayan Atalanta ise 4 maç aradan sonra sahadan yenik ayrıldı. Haftayı puansız kapatan Atalanta, 58 puanla 6. sırada kaldı.

Atalanta kadrosundaki milli stoper Merih Demiral, yedekler arasında yer almasına karşın bu maçta görev yapmadı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
90 yaşındaki kişi 4 gün sonra ölü bulundu
90 yaşındaki kişi 4 gün sonra ölü bulundu
Tartışmada bıçakla öldürüldü
Tartışmada bıçakla öldürüldü
İmamoğlu’nun Erzurum mitingine taşlı saldırı
İmamoğlu’nun Erzurum mitingine taşlı saldırı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.