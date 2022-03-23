A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde yarın Portekiz'in konuğu olacak. TSİ 22.45'te Dragao Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Portekiz'in 38 yaşındaki stoperi Jose Fonte, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Milli takımda olduğu için gurur duyduğunu ifade eden Fonte, "Önemli bir durum. Ailemizin, çocuklarımızın, Portekiz halkının önünde oynamaktan gurur duyacağız" diye konuştu.
"YARIN BURAK İLE ARAMIZDA ARKADAŞLIK OLMAYACAK"
LOSC Lille'den takım arkadaşı Burak Yılmaz ile rakip olacağı hatırlatılan Fonte, "Burak eminim ki en iyi şekilde kendi ekibini savunacak. Ben de aynı şekilde kendi takımımı savunacağım. Yarın Burak Yılmaz ile aramızda arkadaşlık olmayacak. İkimiz arasında büyük bir final olacak. Maksimum konsantrasyonda olup, Burak ve ekibine karşı oynayacağız" diye konuştu.
"YARIN BİZE DIŞARDAN EN BÜYÜK DESTEĞİ PEPE VERECEKTİR"
Lille'de forma giyen Tiago Djalo'nun milli takıma ilk kez çağırılması hakkında da konuşan Fonte, "Bütün oyuncular gibi çağırılmaktan ben de büyük mutluluk duyuyorum. Djalo da ilk kez burada olduğu için çok mutlu ve gururlu. Yarın en iyisini vereceğine inanıyorum. Djalo çok sakin bir oyuncu. Biz onlara göre daha yaşlı ve tecrübeliyiz. Ancak o da elinden gelenin en iyisini yapacak. En iyi şekilde futbolunu oynayıp, takımımıza elinden gelen desteği verecektir. Pepe de bizim için çok önemli bir oyuncu. Bizim ve milli takım için her zaman hazır bir oyuncuydu. Eminim ki yarın bize dışardan en büyük desteği verecek" şeklinde konuştu.
"MİLLİ TAKIM AŞKI İÇİN BURADAYIZ"
Yarın oynanacak karşılaşma hakkındaki düşünceleri sorulan Fonte, "Çok zor bir oyun bizi bekliyor. Karşımızdaki rakibimiz eminim ki elinden geleni yapacak. Biz de onlarla aynı şekilde mücadele edeceğiz ve daha iyi olacağız. Milli takım aşkı için buradayız. Yarın akşam başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Bütün ülke, oyuncular, ailelerimiz bizimle olacak" ifadelerini kullandı.
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