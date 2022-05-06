Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un Lizbon'da bir görüşme gerçekleştirdiği teknik direktör Jorge Jesus, Brezilya basınına dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Brezilya takımlarından gelen teklifleri neden reddetti?

Atletico Mineiro, Corinthians ve Fluminense'nin kendisini istediğini söyleyen Jesus, "Brezilya'daki teklifleri basit bir nedenden dolayı reddettim" ifadesini kullandı.

Brezilya'da sadece Flamengo'yu çalıştırdığını kaydeden Jesus, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmayı ise hayallerinin gerçeğe dönüşmesi olarak niteledi.

Portekiz'deki görevi sırasında yeterince acı çektiğini söyleyen Jesus, "Evet, Flamengo'ya geri dönmek istiyorum. Ancak bu benim elimde olan bir şey değil" dedi.

"Karar vermek için 20 Mayıs'a kadar bekleyeceğim"

20 Mayıs'a kadar bekleyeceğini belirten Portekizli çalıştırıcı, bu tarihten sonra bir karar vermesi gerektiğini vurguladı.

"Brezilya'da çalışan en iyi Portekizli teknik direktörler Vitor Pereira"

Röportaj sırasında kendisine sorulan, "Brezilya'da çalışan en iyi Portekizli teknik direktörler kim?" sorusuna Jesus, tanıdık bir cevap verdi.

Soruyu "En iyisi Vitor Pereira" şeklinde cevaplayan Jorge Jesus, "Portekiz'de aldığı sonuçlara bakın. Ofansif oyunu, rakiplere baskı yapması, skor almayı bilmesi. Vitor harikadır" diye konuştu.

FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDI

Jesus'un röportajının yer aldığı haberde Portekizli teknik adamın, Fenerbahçe'den de teklif aldığı iddia edildi. Jesus'un Fenerbahçe'nin en muhtemel adresi olduğu kaydedilen haberde, "Jorge kararını 20 Mayıs'tan sonra verecek" denildi.

PORTEKİZ BASININDAN FLAŞ İDDİA

Öte yandan Jesus için Portekiz basınından da bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz'in en önemli yayın organlarından A Bola'da çıkan bir haberde Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlandığı iddia edildi.

Jesus'a yakınlığı ile bilinen Portekizli gazeteci Julio Miguel Neto, "Sahip olduğum bilgi, Brezilya Milli Takımı'nı Dünya Kupası'ndan sonra devralacak en güçlü ismin Jorge Jesus olduğu yönünde" ifadesini kullandı.