Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Slovacko'yu ağırlayacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Slovacko maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus, "Farklı bir sınav olacak. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Burada da büyük takımlar var. 7 haftadır çalışıyoruz ve kendi değerimizi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerin oynayıp oynamayacağı ile ilgili soruya da yanıt veren Portekizli teknik adam, "Gustavo Henrique çok fazla maça çıkmıştı. Luan Peres hazırlık dönemindeydi. Alioski de hazırlık dönemindeydi. Fiziksel anlamdan en ileride olan Gustavo Henrique" dedi.

"Bizim öncelikli hedefimiz Türkiye Ligi" diyen Jesus, "Gerçekçi olarak baktığımız zaman herhangi bir Türk takımı, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanmayı kendine hedef koymuyor" ifadelerini kullandı.

Transfer hamleleri ile ilgili konuşan Jesus, "Biz zaten bir forvet transferi yaptık: Joao Pedro. Elimizdeki forvetlere güveniyoruz. Antrenmanlarla gelişecekler. Şu anda uğraştığımız konu bir kaleci daha almak"

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, "Bir önceki maçın intikamını alacağız, telafi edeceğiz. Rakibimiz iyi ve tecrübeli bir takım. Rakibi küçümsemeyeceğiz. Planımızı uygulayacağız. Umarım biz galip geliriz. Slovacko iyi bir takım. Kiev maçı herkes için hayal kırıklığı oldu, önümüze devam etmemiz gerekiyor. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz, onlar için hazır olduğumuzu göstereceğiz." ifadelerini kullandı.