2022 - 2023 sezonu için topbaşı yapan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde ilk haftasını geride bıraktı.

Hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayan sarı lacivertliler'de yeni transferl Lincoln Henrique sezonun ilk antrenmanına yetiştirilirken, bir diğer yeni transfer Bruma'da bu hafta gerçekleştirilen çalışmalarda yer aldı.

"Her hoca böyle oyuncularla çalışmak ister"

beIN Sports'un haberine göre; teknik direktör Jorge Jesus'un takımın antrenman temposundan memnun olduğu öğrenilirken, geride kalan bir haftalık süreç için futbolcularını tebrik etti. Portekizli teknik adamın futbolcularına; "Çalışmayı seven bir oyuncu grubusunuz. Her hoca böyle oyuncularla çalışmak ister. " dediği belirtildi.

TOPUK YAYLASI KAMPI İPTAL

Öte yandan Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Kampı iptal edildi. Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda yeni kamp yerinin yurt dışında olacağı öğrenildi. Sarı lacivertliler'in, yurt dışı kamp çalışmalarının başlaması beklenen ay sonuna kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdüreceği kaydedildi. İstanbul'da 2 hazırlık maçı yapmayı planlayan Fenerbahçe'de kamp ve maç programının kesin tarihleri organize edilecek hazırlık müsabakalarına göre açıklanacak.

Fenerbahçe'de taraftarlar yeni sezon kombinelerine büyük ilgi gösterdi. Ülker Stadyumu önündeki gişelerde dün sabah satışa çıkan kombineler satışa çıktığı gibi tükendi. Sarı lacivertli kulüp, taraftarların yoğun ilgisine de yayınladığı bir mesajla teşekkür etti.