Karagümrük’ün İsveç asıllı yıldızı Jimmy Durmaz, İHA'ya açıklamalarda bulundu ve özel poz verdi.

Bugüne kadar Karagümrük formasıyla sağ bek, sol bek, stoper, ön libero, sağ açık, sol açık, orta saha ve forvette forma giyen ve sadece kaleye geçmeyen Jimmy, babasının geçmişte İsveç’te kalecilik yaptığını belirterek, kaleci Viviano’nun forma ve eldivenlerini giyerek “Takımın ihtiyacı olursa kaleye de geçerim” dedi.

"Kasımpaşa’dan 6 puan almak önemliydi"

Geçtiğimiz hafta sonunda oynanan Kasımpaşa maçıyla sözlerine başlayan Jimmy Durmaz, “Kasımpaşa maçı çok güzel geçti. Biz bu maçın taraftar için, bizim için ve kulüp için çok önemli olduğunu biliyorduk. O yüzden çok iyi hazırlandık ve iyi performans gösterdik. Bu sezon Kasımpaşa ile oynadığımız 2 maçtan 6 puan aldık ve bu sezon Kasımpaşa’ya karşı oynadığımız maçlarda iyi sonuçlar elde ettik. Ben de maçta bir asist yaptım. Pesic bizim gol kralımız. Ona yardımcı olmak istiyordum. Gol kralı olması için ona pas vermeye devam edeceğim” dedi. Bu hafta oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasında cezalı olduğu için forma giyemeyecek olan yıldız oyuncu, “Maalesef cezalıyım. Trabzon’da her maç çok iyi atmosferde oluyor. Ben yokum ama kimin oynayacağı fark etmez. İyi bir kadromuz var. Genç oyuncularımız da iyi. Fark etmez kimin oynayacağı. Elimizden geleni yapacağız” diye konuştu. Genç isimlere de takımdaki herkesin destek verdiğine dikkat çeken Durmaz “Genç oyunculara her zaman saha içinde ve dışında destek veriyoruz. O yüzden onlar da iyi performans veriyorlar. Her konuda onlar için her şeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Burada mutluyum"

Karagümrük’e gelmeden önce İsveç Milli Takımı’ndan da arkadaşı olan Erkan Zengin’le konuştuğunu söyleyen Jimmy Durmaz, “Gelmeden önce Erkan Zengin’le konuşmuştum. O da İsveçli ve burada oynamıştı. Burayı çok iyi biliyordu. Sonra başkan Süleyman Hurma’yla konuştuk. O da projesini anlattı. Ben de geldim ve burada çok mutlu oldum. Devam etmek istiyorum burada. Tabii ki futbolu ne zaman nerede bırakacağımı bilmiyorum. Burada 1 yıl daha kontratım var. Burada mutluyum. Futbol sonrası için kafamda çok planım var ama ne olacağını hep birlikte göreceğiz” dedi. Takımda yaşanan hoca değişikliğinin kendilerini çok etkilemediğini ifade eden Jimmy, “Tabii ki iki hoca da farklı oyunlar istiyor ama o kadar da fark yok. Biz sahaya çıktığımızda pas futbolu oynuyoruz ve bizim kalitemiz yüksek. Volkan hoca da hep söylüyor bunu bize. Her maçta farklı oynuyoruz ve herkes nasıl oynayacağını iyi biliyor” açıklamasını yaptı.

"Babam eskiden kaleciydi. Gerekirse kaleye de geçerim"

Bugüne kadar kale hariç bütün mevkilerde forma giyen Jimmy Durmaz, “Biraz antrenman yaparsam kaleye geçerim. Benim babam İsveç’te kalecilik yaptı. Eğer ihtiyaç olursa orada da oynarım. Bu sezon 6 maçımız daha var, bu maçlar bittikten sonra Viviano’nun ardından kaleye de geçerim” dedi. Birlikte forma giydiği isimlerden Zlatan İbrahimovic ve Lucas Biglia hakkında da konuşan Jimmy, “Zlatan dünyanın son 20 yıldaki en iyi forveti. Kendisiyle sadece milli takımda beraber oynadık. Onunla çok fazla vakit geçiremedim. Ama Lucas Biglia buraya geldikten sonra bana çok yardımcı oldu. Çünkü orta sahada çok etkili oluyor. Bana da zaman zaman küçük şeyler söylüyor. Her ikisi de çok iyi futbolcu ve çok iyi kariyerleri var. Biglia, Arjantin Milli Takımı’yla 100 maçın üzerinde oynadı. Zlatan’ı da herkes biliyor. Biglia’yla yan yana oynamak işimi de çok kolaylaştırdı. Hücuma daha çok çıkmamı sağladı” diye konuştu. Takımın kalan maçlarda maksimum puan için sahaya çıkacağının da altını çizen Jimmy Durmaz, “Bizim hedefimiz Avrupa Kupaları’nda mücadele etmek. Sezon başında da bu hedefi koymuştuk. İyi futbol oynuyoruz. Her maçta kazanmak istiyoruz ve bunu başararak Avrupa’ya gitmek istiyoruz” diyerek devam etti.

"Karagümrük’te oynasaydık her maçı kazanırdık"

Karagümrük taraftarının her zaman takımın yanında olduğunu da ifade eden başarılı futbolcu, “Taraftarlarımız her zaman bize destek veriyor. Biz de saha içinde ve dışında elimizden geleni yapıyoruz. Onlar için stada gelmenin de çok zor olduğunu biliyoruz. İnşallah beraber güzel Avrupa maçları yaşayacağız. Bu statta lig maçlarını oynamayı çok isterim. Erkan Zengin burada oynarken ve takım 1. Lig’deyken, burada bir maç izlemeye geldim. Çok iyi bir atmosfer vardı, farklı bir atmosfer olmuştu. İnşallah bir gün burada oynayacağız. Eğer biz bu sezon bütün maçlarımızı burada oynasaydık, sahamızda bütün maçlarımızı kazanırdık” diyerek sözlerini tamamladı.