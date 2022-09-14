Transfer döneminde adı Galatasaray ile de anılan James Rodriguez'in yeni adresi Yunanistan oluyor.

Kolombiyalı yıldız futbolcunun, Olympiakos'a kiralık olarak transfer olması bekleniyor.

Marcelo'yu da kadrosuna katan Yunan ekibi, James Rodriguez transferinde de mutlu sona yakın.

Yunanistan'da transfer dönemi 15 Eylül Perşembe (Yarın) günü sona eriyor.