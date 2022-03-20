İzmit Belediyespor: 55 - Yenişehir Belediyesi: 85

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Doğu Berk İnnal

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 5, Gülse Uğur 5, Nuran Tutsak 6, Melisa Korkmaz 6, Nehir Ulufer, Sıla Dikmenoğulları, Solopova 3, Emel Sığırcı 12, Mircheva 5, Higgins 9, Babic 4

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3, Zellous 10, Feride Şevval Akalan 4, Melis Talay 2, Yeliz Doğan 3, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş 5, Fagbenle 16, Bonner 13, Esra Ural Topuz 20, Thomas 7

1. Periyot: 21-19

Devre: 32-40

3. Periyot: 44-70

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 85-55 yendi.