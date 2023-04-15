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Haberler Basketbol

İzmir derbisi Aliağa Petkimspor'un

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Aliağa Petkimspor, İzmir derbisinde Pınar Karşıyaka'yı 90-85 yendi

Giriş: 15.04.2023 - 19:37 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir derbisi Aliağa Petkimspor'un
AA

İlk 5 dakikası 11-10 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçilen müsabakada Aliağa Petkimspor, Perkins ve Simmons'ın basketleriyle farkı 6 sayıya yükseltti: 16-10. Aliağa Petkimspor periyodu 20-18 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında 22-22 eşitliği yakalayan rakibi karşısında Aldridge ve Dorukhan'ın sayılarıyla 8-0'lık seri yakalayan Aliağa Petkimspor, 13. dakikayı 30-22 önde geçti. Devrenin son 4 dakikasına 36-34 üstün giren Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 9 sayı farkla 48-39 önde gitti.

Üçüncü periyoda Chery'nin 3 sayılık basketiyle başlayan ve farkı 12 sayıya (51-39) çıkaran Aliağa Petkimspor, Pınar Karşıyaka'nın farkı 3 sayıya kadar (54-51) indirmesine engel olamadı. Ancak ev sahibi ekip periyodu 64-54 üstün bitirdi.

Son periyotta aradaki farkı 17 sayıya yükselten (75-58) Aliağa Petkimspor karşısında 12-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 36. dakikada farkı 5 sayıya kadar indirdi: 75-70. Pınar Karşıyaka kalan bölümde farkı 4 sayıya (79-75) indirse de Aliağa Petkimspor müsabakadan 90-85 galip ayrıldı.

Salon: ENKA

Hakemler: Özlem Yalman, Hüseyin Çelik, Musa Kazım Çetin

Aliağa Petkimspor: Chery 13, Perkins 14, Booth 16, Aldridge 16, Simmons 12, Ege Arar 1, İsmail Cem Ulusoy 7, Yavuz Gültekin, Nusret Yıldırım 6, Dorukhan Engindeniz 5

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 5, Thomas Akyazılı 2, Angola 24, Vitto Brown 10, Delgado 13, Jaylon Brown 9, Ali Efe Barış, Berkan Durmaz 8, Deniz Kılıçlı 3, Kuzminskas 11

1. Periyot: 20-18

Devre: 48-39

3. Periyot: 64-54

5 faulle çıkanlar: 38.29 Chery (Aliağa Petkimspor), 39.17 Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka)

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