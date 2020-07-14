Olayda, Çayırlı Mahallesi civarında makilik alandaki yangına müdahale için bölgeye sevk edilen Bayındır Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 35 E 8262 plakalı arazöz, Küçükkale mevkisinde devrildi.

AA'nın haberine göre, arazözdeki Nurullah Akbaş ve Ali Yılmaz kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Sedat Sagun ve Mustafa Genç, 112 Acil Servis ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.