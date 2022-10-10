İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

DHA

İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını çıktı.

Bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz ve 3 su tankeri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

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