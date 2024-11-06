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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İzmir'de kimya fabrikasında yangın! Müdahale ediliyor! | Son dakika haberleri

        İzmir Çiğli'de kimya fabrikasında yangın kontrol altına alındı!

        İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, 15 araç ve 75 personelle yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. 2 yaralının ise durumunun iyi olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:21 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:57
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        İzmir Çiğli'de kimya fabrikasında yangın!
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        İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.

        YANGIN SPREY DOLUM TESİSİNDE BAŞLADI

        AA'da yer alan habere göre sprey dolum ünitesinde başladığı öğrenilen yangın nedeniyle patlamalar yaşandı, çevredeki bazı binaların camları kırıldı. Fabrikanın tahliye edildiği yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale başlattı.

        İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Dumandan etkilenen ve ambulansla Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Fabrika önünde park halindeki bir otomobil ile hafif ticari araç da yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Fabrikadan yayılan yanıcı maddelerin bina önü ve rögar içinde tutuşması üzerine itfaiye ekiplerinin bu bölgeye de köpüklü suyla müdahale ettiği görüldü.

        "İKİ KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ"

        İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada yaklaşık 2.5 saat önce bir patlamayla başlayan yangına 15 araç ve 75 personelle müdahale edildiğini belirtti.

        Olayda can kaybı ve yaralanmanın olmadığını, dumandan etkilenen 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Korkmaz, "Yangın kontrolümüz altında, soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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