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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İzmir'de göçmen faciası! Bot fırtınada devrildi

        Son dakika haberi İzmir'de göçmen faciası! Bot fırtınada battı

        İzmir Çeşme'de göçmenleri taşıyan bir bot fırtına nedeniyle battı. Olayda 5 göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 12:27 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:09
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        İzmir'de göçmen faciası! Bot fırtınada battı
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        İzmir'in Çeşme ilçesinde batan lastik bottaki 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kleopatra Koyu'nda düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Düzensiz göçmenlerden 5'inin kendi imkanlarıyla karaya çıktığı belirlendi, denizdeki 1 kişi ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Ekipler, 4'ü denizde, 1'i karada olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.

        Düzensiz göçmenlerin, lastik botta batmadan önce 13 kişinin bulunduğunu bildirmeleri üzerine kayıp 2 kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı.

        Denizde ve karada, helikopter desteğiyle süren arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Dalış Timi'nin de katıldığı bildirildi.

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