Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 1875 artçı sarsıntı kaydedildi.

Açıklamada, bölgede meydana gelen depremlerin 53'ünün 4,0 büyüklüğünde ve üzerinde olduğu vurgulandı.