Son dakika haberi İzmir açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
AFAD: İzmir'in Karaburun ilçesinde Ege Denizi açıklarında saat 01.59'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Giriş: 25.02.2024 - 02:22 Güncelleme: 25.02.2024 - 02:35
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,44 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sarsıntının merkez üssünün İzmir'in Karaburun ilçesine uzaklığı, 73 kilometre olarak ölçüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.