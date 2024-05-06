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        Haberler Gündem Politika Son dakika: İYİ Parti’nin yeni grup başkanvekilleri belli oldu

        Son dakika haberi İYİ Parti’nin yeni grup başkanvekilleri belli oldu

        İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekilleri Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 14:40 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:03
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        İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekilleri belli oldu
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        İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilliklerine, Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu seçildi.

        İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti TBMM Grup Yönetimi için seçim yapıldığını bildirdi.

        Olgun, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, Çömez ve Kavuncu'nun oy birliğiyle İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilliklerine seçildiğini kaydetti.

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