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        Haberler Gündem Politika İYİ Partili vekil, partisinden istifa etti

        Son dakika haberi İYİ Partili vekil, partisinden istifa etti

        İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Nebioğlu yaptığı açıklamada, "Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 02.11.2023 - 13:24 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:25
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        İYİ Partili vekil, partisinden istifa etti
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        İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Nebioğlu X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Büyük Türk Milleti’nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İyi Parti'den istifa ediyorum."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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