İYİ Partili Aydın'dan 'siyasi cinayetler' görüşmesi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler" açıklamasının ardından bilgi, durum ve değerlendirmelerini Başsavcı Vekili'ne aktardı.

İYİ Partili Aydın bugün, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alparslan Tufan ile telefonda görüştü.

6-7 dakika süren görüşmede Aydın siyasi cinayetler tartışmasına dair bilgi, durum ve değerlendirmelerini aktardı.