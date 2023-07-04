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Son dakika haberi İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu

İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu. Buna göre; Oktay Vural Siyasi İşler Başkanı, Ayfer Yılmaz da Genel Sekreter oldu. Prof. Kürşad Zorlu Parti Sözcülüğü görevini sürdürecek.

Giriş: 04.07.2023 - 15:23 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu
İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu
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Habertürk Ankara

İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu. Bun göre Oktay Vural Siyasi İşler Başkanı, Ayfer Yılmaz da Genel Sekreter oldu. Prof. Kürşad Zorlu Parti Sözcülüğü görevini sürdürecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3. Olağan Kurultayın ardından yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.

Akşener başkanlığında, İYİ Parti Genel Merkezinde bulunan ek binadaki toplantıda, 21 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı belirlendi.

BAŞKANLIK DIVANI

Siyasi İşler Başkanı - Oktay VURAL

Genel Sekreter - Ayfer YILMAZ

Teşkilat Başkanı - M. Satuk Buğra KAVUNCU

Mali İşler Başkanı - M. Cem ÖZDEMİR

Kurumsal İlişkiler Başkanı - Şükrü KULEYİN

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı - Ahmet Zeki ÜÇOK

Seçim İşleri Başkanı - Sedat AKSAKALLI

Uluslararası İlişkiler Başkanı - M. Naci CINISLI

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı - Ayyüce TÜRKES

Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı - M. Tolga AKALIN

Yerel Yönetimler Başkanı - Burak AKBURAK

Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü - Kürşat ZORLU

Ekonomi Politikaları Başkanı - Bilge YILMAZ

Kalkınma Politikaları Başkanı - Ümit ÖZLALE

Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı - Birol AYDEMİR

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı - Ali DEMİR

Eğitim Politikaları Başkanı - Sevinç ATABAY

Toplumsal Politikalar Başkanı - Ece GÜNER

Kadın Politikaları Başkanı - Ünzile YÜKSEL

Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı - Türker YÖRÜKÇUOGLU

Parti İçi Eğitim Başkanı - Ayşe SUCU

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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