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Son dakika haberi İYİ Parti lideri Akşener, seçim beyannamesini açıklıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin seçim beyannamesini açıklıyor

Giriş: 16.04.2023 - 14:05 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Akşener, partisinin seçim beyannamesini açıklıyor
HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle: "Bugün Türkiye'de bize geçmişi unutturmak isteyenler var. Bize geçtiğimiz 20 yılı unutturmak isteyenler var. Ancak yine de bugün Türkiye'de hakkı savunan iyiler de var. Aziz milletim sakın endişe etme. Bak burada iyiler var. Bunalan sıkılan ve çözüm nerede diyen kardeşim, sakın endişe etme bak burada iyiler var. Türkiye'nin bu yükü daha fazla kaldıramayacağını bildiğimiz için buradayız.

Bir kişinin iki dudağı arasına mahkum edilen ülkemize demokrasiyi getirmek için buradayız. Biz sesi çıkmayanların sesi olacağımıza söz verdik. Çaresizlerin yanında olacağımıza söz verdik. Milletimizin hakkını rant peşinde koşanlara yedirmeyeceğimize söz verdik. Çok daha cesur bir aile olarak sözümüzün arkasındayız. 14 Mayıs'ta milletimizi bu ucube düzenden kurtaracağız. Sözümüz söz 14 Mayıs'ta tarih yazacağız. "

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