İyi Parti lideri Akşener Giresun'da konuştu

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2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimi'ne dört gün kala Giresun'da vatandaşlarla bir araya gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şöyle konuştu:

"Hayatımda böyle bir seçime ilk defa gidiyoruz. 30 yıldır aktif siyasetin içindeyim, 50 yıllık siyasi bir hafızam var. Bu kadar kötü söz, tehdit, iftira, hakaret böyle bir şey görmedim. Seçim, seçmenin bayramıdır. Biz bir seçime gidiyoruz. Seçmen hepimizin velinimetidir.

Ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı kaybedeceğini anlayınca hepimize, Allahsız, kitapsız dedi. Ey Recep bey gel de gör Giresun'u. Sen senelerdir ceketimi assam seçilirim, seçtiririm dedin, fındığı Ferrero'ya peşkeş çektin. Giresunluları yabancılara peşkeş çektin. Bir de çıkıyorsun milliyim diyorsun. Hadi ordan be neren milli neren milliyetçi.

Böyle kirli bir dille hiç seçime gitmedik. Kadınlara sürtük dediler hiç ses çıkmadı. Sayın Kılıçdaroğlu için bir parkart açmışlar, 'Karı gibi mutfağa gireceğime arı gibi çalışırım' yazıyor. Ayıptır be ayıptır. Sizi de bir ana doğurdu. Bir de karı diyorlar, keşke bir karı olabilseniz. Bitmedi.

Erkeklerle erkekler, dahası var erkeklerle hayvanlar evlenecekmiş. Bunlar kafayı yedi be, kafayı yedi. Allah rızası için 14 Mayıs'ta Giresunlular sandığa gideceksiniz; bir oy Meral'e bir Kemal'e vereceksiniz. Bu ucube sistemi bitireceğiz.

Seçimi kazandıklarında başlarını secdeye koyacaklarmış. Kul hakkı yediniz kul hakkı, alnınız kirli nasıl secdeye koyacaksınız. Giresun'dan gençler Meksika'ya gidiyorlar. Orada toplama kampındalar. Ayıptır bu güzel şehirden gençler Meksika'ya gidiyor, ayıptır Recep bey.