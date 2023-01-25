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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle; "İsveç'te İYİ Parti gönüllülerimizle harekete geçtik. Cumartesi günü suç duyurusunda bulunacağız.

İSVEÇ'E SERT TEPKİ

Bu nefret suçuna yol verdiği için İsveç hükümetini yargıya şikayet edeceğiz. Bu haklı hukuk mücadelemizin nereye varacağını önümüzdeki süreçte göreceğiz. Tüm iç hukuk yolları tüketildikten sonra AİHM'e gideceğiz. İşte örnek yol budur.

30 Aralık cuma günü başkent Ankara'nın göbeğinde Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'e aşağılık bir suikast gerçekleşti. Bu elim olaya Ateş ailesinin de isteğiyle siyaseti karıştırmak istemedim. Devletin devletliğini yargının da sorumluluğunu yapmasını bekledim.

"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKANA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Ancak 26 günün ardından görüyorum ki bu olay artık aileyi aşmış. Devlet nezdinde ciddiyetin kaybolduğunu bir kez daha gördük. Adım atan tek bir makam bile yok. Yazıklar olsun. Başkent'in göbeğinde aşağılık bir suikastla bir vatan evladına kıydılar.

Hani Dicle'nin kenarında, kurdun kaptığı koyun bile senin mesuliyetin altındaydı. Madem öyle mesuliyet senin Sayın Erdoğan. Dicle’nin kenarında değil, başkentin göbeğinde aşağılık bir suikastla, bir vatan evladına kıydılar. Üstelik bunu, herkesin gözü önünde yaptılar.

Ve şimdi de örtbas edilmeye çalışılıyor. Her zaman olduğu gibi bir katil dışarı da geziyor. Sinan Ateş'in dayısı diyor ki yıllardır Cumhur İttifakı'nı destekleriz. Yeğenimin katilini bulun diyor Sayın Erdoğan. Katili bulmak devlet başkanı olarak görevin sayın Erdoğan görevin.

Bizim bu rezalete susacağımızı çevrilmek istenen dümenleri görmeyeceğimizi düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Bekledik ama şu andan itibaren susmayacağız unutturmayacağız. Gerçekler ortaya çıkana kadar bu olayın takipçisi olacağız.

EKONOMİ ELEŞTİRİSİ

Artık yolun sonu geldi. Sandık artık ufukta göründü. Şimdiden valizinizi toplamaya başlarsanız iyi edersiniz.

Nebati Bakan, çıkıp 'Kasım’da enflasyonun, boynunu kırdık. Aralık'ta, belini kırdık. Şimdi devamı gelecek. Bundan sonra, enflasyonla mücadelede, en rahat alandayız' diyor. Palavranın bini bir para. Hem, enflasyonla mücadeleden söz ediyor hem de 'Türk Lirası'nı, değerli hale getirirseniz sanayi yavaşlar, işsizlik olur. Türk Lirası'nı değersiz hale getirirseniz ise, bunun tam tersi olur' diyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi?

Muhteremler hem enflasyonla mücadeleyi hem de, Türk Lirası'nı, değersiz hale getirmeyi aynı anda hedefleyemezsiniz. Birinden birini, öncelemeniz gerekir. Eğer ki, Türk Lirası'nın, değersiz olmasını savunuyorsanız 'Yaşasın enflasyon' demeniz gerekir. Ki zaten siz, düpedüz bunu savunuyorsunuz.

"ORMAN YANGINLARI KRİZİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Ülkemiz bir orman yangını krizi ile karşı karşıya. Biz tek bir ağacın daha küle dönmemesi için topyekun seferberlik başlatacağız. Orman köylülerine yeniden yangınlara müdahale için gerekli desteği vereceğiz. Boştaki norm kadrolar için orman köylüleri öncelikli olacak.

Ormanlarımızın üzerinde bile vesayet kuruyorlar. İYİ Parti iktidarında yeşili betonlaştırmak isteyenlerin rahatını bozacağız.

AK Parti artık devletimizin sırtında kamburdur. Peki bu durum karşısında milletimiz çaresiz mi hayır değil. Artık biz varız. Projelerimizle biz hazırız. Liyakatli kadrolarımızla bir hazırız. Sayın Erdoğan da bu durumun farkında.

"BU BARİZ BİR ERKEN SEÇİMDİR"

Seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıkladı. Yani yine yeniden bir erken seçim yaşayacağız. Bu bariz bir erken seçimdir. Neden böyle yaptılar biliyor musunuz. Çünkü gençlerden korkuyorlar.

Çünkü gençlerin onları sandığa gömeceklerini biliyorlar. Okulların açık olduğu hatta sınavların olduğu bir dönemde seçim yapmak oy kullanmayın demektir.

"GENÇLERİN OY KULLANMALARINI SAĞLAYACAĞIZ"

Birçok öğrencimizin oy kullanmak için memleketlerine gidip oy kullanacakları bir durumu yok. Sevgili gençler artık merak etmeyin biz varız artık İYİ Parti var. Bu tezgahı da bozacağız.

Bu planların tamamını boşa çıkartacağız. Bu zekasızlığa elbette önlem alacağız. Bu nedenle ister şehir içinde ister şehir dışında otursunlar, gençlerimizin bulundukları şehirde oy kullanabilmesi için atmaları gereken adımları tek tek anlatacağız bilgilendireceğiz. Başvuru gününü kaçıranlar olursa ikametlerinin bulundukları şehre ücretsiz olarak götürüp getirilmelerini biz sağlayacağız."