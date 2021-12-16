İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"Seçmenler oy kullanır, sandıklar açılır, bir veya birkaç parti iktidar olur. İktidara 'sen bizi yöneteceksin', muhalefete 'sen bizim avukatımız olacaksın'. Uzun bir zamandır tahterevalli şeklinde kutuplaşan dille siyaset yapıldı. Kaşın altında gözün var kardeşim dendi. Sonuç itibariyle İYİ Parti ben ve arkadaşlarım, tarif ettiğim siyasi anlayışı, siyasi dili, kısaca makul siyaseti hayata geçirebilmek için hem sahada, hem Ankara'da, il başkanlarımız, belediyelerimiz eliyle hayata geçirmeye gayret ettik.

Esnaf gezme nedenimiz, esnaflar aynı zamanda ekonominin bel kemiğidir. Aynı zamanda çok istihdam yaratırlar.a Esnafın sesi uzun zamandır kısıldığı için, esnaf üzerinden çiftçi, üretici, besici, hayvan yetiştiricisini, et, süt üreticisini, her meslek erbabını, sanayiciyi, KOBİ'lerin sesi olduk esnaf üzerinden.

Bu çerçeve içerisinde bizim bu tutumumuz seçmenimizin de velinimet olması mesafe kat etti. Bu çerçevede her ne kadar AK Partili milletvekilleri 'aç insan yok' deseler de, ama bugün kulağıma fısıldadıkları çok acı, '15 gündür yemek pişirmedim' diyen 75 yaşındaki hanımefendiyle karşılaştım.

Siftah yapmayan esnaf, işsiz gençler. Bugün bir genç vardı, 86 puanla açıkta kalmış, 56 puanla ise dayısı olan atanmış. Kayırmacılığın olduğu sistemde herkes ağlıyor. Üretici ağlıyor, çiftçi ağlıyor, umutsuzluk had safhada. Osmaniye'de turp üreticileriyle buluştum. Sahibi geldi geçen sene ile bu sene arasında zarar ediyorum dedi. Mazotun, gübrenin, yemin bu derecede zamlandığı Türkiye'de birçok şey zor."