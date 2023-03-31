DHA

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi.

DHA'da yer alan habere göre; saldırganın silahından çıkan kurşun, parti binasının camına isabet etti.

Parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi.

Polis inceleme başlatırken saldırganın kaçtığı öğrenildi.

İMAMOĞLU: SALDIRIYI KINIYORUM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken, faillerin bir an evvel adalete teslim edilmesi beklentimizin de altını çiziyorum" dedi.

AKŞENER İSTANBUL'DA

İstanbul'da bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nın açılış törenine katılacak, Beyoğlu'ndaki Örnektepe Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftar yapacak.

Akşener'in İstanbul İl Başkanlığı'na geçmesi bekleniyor.