04 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İYİ Parti’de yeni yönetim kadrolarını belirleyen kongrenin üzerinden bir ay geçmeden istifa kararı geldi. Hukuk ve Seçim İşleri’nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen bu görevi bıraktı. 3 Ağustos kongresinde çarşaf liste ile girilen sandıktan, partinin önde gelen isimlerini geride bırakarak, 436 oyla, 7. sırada çıkan Seymen bir ay sonra neden yönetimden istifa etme kararı aldı?
Habertürk'ten Saliha Çolak, merak edilen o soruları Hasan Seymen’e yöneltti.
TARTIŞMA NEREDEN ÇIKTI?
Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, “Cumhuriyetin ilk yıllarında Çerkezlere asimilasyon uygulandığını” söyledi. Bu sözler özellikle MHP’den gelen bazı partililer tarafından sosyal medya ve partiye yakın yayın kuruluşlarında tartışma konusu oldu.
Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, Seymen’i istifaya çağırdı. Ümit Özdağ, İsmail Ok gibi isimlerle tepkiler sürdü. Partiye yakın yayın organından istifa çağrıları devam edince istifa kararı aldı.
"O SÖZLERİN ARKASINDA AMA…"
Seymen, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Çerkezlere asimilasyon uygulandığı yolundaki sözlerinin arkasında. Ancak bunu Atatürk ve Cumhuriyete hakaret anlamında söylememiş.
Seymen, ne demek istediğini şöyle açıklıyor:
"Atatürk’ün yerinde ben olsam ben de aynısını yapardım. Amacım, Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret değil. Her devrim bazı grupların haklarını çiğneyebilir ama önemli olan zaman içinde devletin bunu telafi edebilmesidir. Devlet zaman içinde bunu telafi etmeliydi. Zaten ben bu sözleri söylediğim o günlerden sonra bazı adımlar da atıldı. Bazı arkadaşlar devleti kutsallaştırıyor. Oysa devlet, aynı devlet değil. Yani o zaman Alparslan Türkeş’in tırnaklarını söken devleti nereye koyacağız, 12 Eylül dönemindeki devlete ne diyeceğiz."
"MAYAYI TUTTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Seymen, yıllar önce söylediği sözler nedeniyle istifaya zorlanmasının kişisel bir durumdan çok, partinin merkezileşme sancısı olduğunu belirtti. İstifa çağrılarının merkezi MHP’den gelen isimlerdi. Ancak Seymen’e göre sorun MHP’den gelenlerin tümü değil. Çünkü partinin merkezileşmesi için çaba harcayan isimlerin başında Koray Aydın gibi MHP’den gelen bazı isimler de yer alıyor.
"Tüm eğilimlerin partide temsil edilmesini istedik. Partinin merkezde yer alması için çalıştık. Türkiye’de AK Parti ile CHP arasına çakışan siyaset alanının merkeze açılması için çaba harcadık” diyen Seymen yine de henüz İYİ Parti’den bu anlamda umudun kesilmediğini söylüyor.
"Hala o mayayı tutturmaya çalışıyoruz" diyen Seymen, hala parti politikalarına inandığını, partide üye olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.
Partiden istifa, başka partiye transfer olur mu? Şimdilik böyle bir karar yok.
"Benim kızıl elmam milletvekilliği değil, makamlar değil. Ben Atatürk ilkeleri doğrultusunda, Anayasa'nın ilk dört maddesinden ayrılmayan her yapıda çalışabilirim” derken farklı bir adrese de kapılarını aralık bırakıyor.
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