Akşener özür diledi, Oral disipline sevk edildi

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Son dakika... İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, katılığı bir Youtube kanalındaki açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İYİ Parti TBMM Yönetim Kurulu'nun 9 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Ankara Milletvekilimiz Sayın İbrahim Halil Oral'ın, Katıldığı Ankara Masası isimli Youtube kanalında yaptığı, vatandaşlarımızın inançları ve değerlerine ilişkin açıklamaları sebebi ile İYİ Parti Tüzüğümüzün 74.maddesinin atfı ile TBMM Grup İç Yönetmeliğimizi'n 9. 10. ve 12. maddeleri uyarınca; TBMM Parti Grup Disiplin Kurulu'na sevkine İYİ Parti TBMM Grup Yönetimi tarafından oybirliği ile karar verilmiştir." denildi.

AKŞENER'DEN 'İBRAHİM HALİL ORAL" ÖZRÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, partisinin Ankara Milletvekili Sayın İbrahim Halil Oral'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığını değerlendirirken kullandığı ifadeler hakkında konuştu.

Sakarya'da vatandaşlara seslenen Akşener, "Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarifi şiddetle reddediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum." dedi.

İYİ PARTİLİ PAÇACI: KASTI AŞAN BİR İFADE

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı da konuyla ilgili Habertürk’e yaptığı açıklamada, "İYİ Parti etnik ve mezhepsel farklılıklar üzerinden siyaset yapmayı reddeden bir siyasi partidir. Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip her vatandaş eşittir ve inancından dolayı mezhebinden dolayı bir gruba tabii tutulamaz. Farklılaştırma üzerinden siyaset yapılamaz” dedi.

İYİ Parti’nin bu ayrışmayı reddeden ve devletin tüm vatandaşlarına eşit yaklaşmasını öngören bir parti olduğunu belirten Paçacı, Oral’ın açıklamaları için "kastı aşan ifade" değerlendirmesini yaptı.

"ADAY MASADA BELİRLENECEK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 Temmuz’da İYİ Parti’nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıda adaylığını ilan edeceği iddialarını yalanlarken "Adaylık kuralından sapma yok, baştan alınmış bir karar yok, bundan bir sapma olmayacak" demişti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı da "Genel Başkanlar ortak aday çıkarma arzularını ifade ediyorlar. Henüz adaylık konusu gündeme gelmedi, aday 6’lı masada konuşulmadı” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİLİ ORAL'DAN AÇIKLAMA

İYİ Partili Oral da yaptığı açıklamada, "Sözlerim Yanlış Anlaşıldı. Sayın Kılıçdaroğlu ve Alevi kardeşlerimden özür dilerim" dedi. Oral şunları kaydetti:

"Sözlerim partim ve şahsımın aleyhine kullanıldı. İki hafta önce Ankara Masası isimli YouTube kanalında 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sorulara, sosyolojik tespitler yaparak cevap vermiştim. Sunucunun 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği nedeni ile seçilemez diyenler var' sorusu üzerine; Şahsımın ve partimin Kemal Beyin kimliğine yönelik asla bir çekincemiz olmadığını ısrarla vurgulamama rağmen, konuşmanın bir kısmı ne yazık ki bağlamından koparılarak şahsım ve partimin aleyhine kullanılmaya çalışılmaktadır. Mevcut iktidar tarafından yıllardır kararlılıkla uygulanan kutuplaştırma politikası ve maalesef bu politikanın toplumumuzun bazı kesimlerinde yer etmiş olması gerçeğinden hareketle; her zaman kınadığım ve kınayacağım bu kutuplaştırma diline ve siyasetine işaret etmek amacıyla kurduğum cümlelerime buradan açıklık getirmek istiyorum.

Özensiz sözlerim ve yanlış anlaşılan ifadelerim için özür diliyorum. Aleviler yüce dinimiz İslam’ın ve Türk milletinin özü ve parçasıdır. Onlara yönelik ayrımcılığı bir insan, bir İlahiyatçı ve bir milletvekili olarak asla kabul edemem. Bu nedenle de söz konusu programdaki sözlerimin yanlış anlaşılmasından ötürü büyük üzüntü duyuyor, başta Alevi kardeşlerimiz olmak üzere bütün milletimizden özür diliyorum. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da konuyu izah etmek amacıyla bir randevu talep ettim. Talebim de olumlu karşılanmıştır."

CHP’Lİ ENGİN ALTAY İYİ PARTİLİ ORAL’IN SÖZLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Altay TBMM’de düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine İYİ Partili Oral’ın sözlerinin sorulması üzerine şu karşılığı verdi:

"Milletvekillerinin böyle kişisel kanaatleri olabilir ama böyle hassas konularda partiyi bağlayacak şekilde söylemek, onların kendi için bir sorundur, tartışırlar, konuşurlar, onu bilmem. CHP olarak siyasetin yaşam tarzı, inanç ve etnik aidiyet üzerinden yapılmasının bedelinin çok ağır olduğunu bilen bir partiyiz. Türkiye, artık insanlara, siyasete inançları, etnik aidiyetleri, yaşam tarzı üzerinden bakılmadığı bir güne evirildi. Bunda CHP'nin büyük katkısı vardır. Türkiye'de artık Sünni'ymiş, Alevi'ymiş, bunlar şehir efsanesi. Kimsenin mezhebi, inancı ve yaşam tarzıyla bir derdi yok. Türkiye bu işi aşmıştır. Adaylık konusu, 6'lı masanın takdiridir. CHP'nin bu konudaki tutumu da bellidir."

NE DEMİŞTİ?

Oral katıldığı bir Youtube kanalında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda "Alevi olması benim açımdan bir engel değil ama Türk toplumu açısından, yani Sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Oy verilmemesi gereken bir problemdir" demişti.