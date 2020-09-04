Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanıklar Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal katıldı. Duruşmaya ölen Halit Ayar’ın annesi Hanife Ayar ve babası Mehmet Ayar da katıldı. Diğer mağdurları avukatları temsil etti.
EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
Karar duruşması olduğunu belirten mahkeme heyeti, Halit Ayar’ın ailesinden görüşlerini sordu. Anne Hanife Ayar, "Sanıklar en ağır cezaya çarptırılsın. Benim çocuğumun kanı yerde kalmayacak İnşallah. Sanıkların bu dünyada gün yüzü görmesini istemiyorum” dedi.
"ÇOK PİŞMANIM"
Tutuklu sanıklardan Halit Ayar’ı bıçaklayarak öldüren Emrah Yaşar, "Kamera kayıtlarından bellidir. Kimseden para istemedim. Ben sadece olayı ayırmak istedim. İlk vuran karşı taraftır. Arkadaşımı göremeyince beni öldüreceklerinden korktum. Böyle bir olay olmasını istemezdim. Çok pişmanım. Keşke o gün ben ölseydim” dedi.
ÖZÜR DİLEDİ
Diğer tutuklu sanık Erhan Kurdal ise, “Keşke böyle olmasaydı. Söyleyecek pek bir şey yok. Pişmanım. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Ailesinden özür diliyorum” dedi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
Karar için verilen aradan sonra duruşmayı sonlandıran mahkeme heyeti, sanıklar Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal’ı “nitelikli kasten adam öldürmek” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar “yağmaya teşebbüs” suçundan ise ayrı ayrı 29 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıklar hakkında indirim uygulamadı.
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