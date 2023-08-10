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        Haberler Alışveriş Son dakika haberi! İTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu - Güncel haberler - Alışveriş Haberleri

        İTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu

        İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 18:32
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        İstanbul'da ekmeğe zam
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        İTO’nun ağustos ayı meclis toplantısında, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapıldı.

        Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

        İTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak'tan bu yana 5 liraydı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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