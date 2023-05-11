Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Son dakika: İtalya'nın Milano kentinde patlama

İtalya'nın Milano kentinde patlama

İtalya'nın Milano kentinde bir patlama meydana geldi. Porta Romana bölgesindeki Pier Lombardo Sokağında meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Giriş: 11.05.2023 - 13:46 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İtalya'nın Milano kentinde patlama
HABERTURK.COM

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Perşembe günü İtalya'nın Milano şehrinin merkezinde bir minibüs patladı.

Minibüsün oksijen tankları taşıdığı iddia edilirken, patlama sonrası bir anaokulu boşaltıldı.

Olayda bir kişinin yaralandığı bildirildi.

İtalyan Sky TG24 kanalında yayınlanan görüntülerde Porta Romana yakınlarındaki dar bir sokaktan yükselen koyu duman bulutu görülüyor.

LaPresse haber ajansı, yangının bazı araçlara ve bir binaya sıçradığı ve itfaiyenin alevlere müdahale ettiğini bildirdi.

* Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı
Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı
İYİ Partili Uykur, milletvekili adaylığından ve partisinden istifa etti
İYİ Partili Uykur, milletvekili adaylığından ve partisinden istifa etti
30 metrelik yamaçtan düşen kişi yaralandı
30 metrelik yamaçtan düşen kişi yaralandı
Kılıçdaroğlu'ndan dış politika açıklaması: 180 derece değiştireceğiz
Kılıçdaroğlu'ndan dış politika açıklaması: 180 derece değiştireceğiz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.