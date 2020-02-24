İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Kovid-19 salgınının, ülkenin kuzeyindeki bölgelerde hızla yayılması sebebiyle birçok kentte eğitim ve öğretime bir haftalığına ara verildi. Milano'nun Duomo Katedrali başta olmak üzere pek çok kilisenin de kapatıldığı bildirildi.